Prasówka z Szamotuł 4.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Członkinie Klubu Kobiet Powiatu Szamotulskiego spotkały się po raz czwarty, by po raz kolejny inspirować i dzielić się wzajemnie swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem. Tym razem spotkanie odbyło się na siłowni STEL Gym & fitness w Szamotułach, gdzie trenerka personalne Agnieszka Stelmaszyk podzieliła się z klubem swoją wiedzą o zdrowiu i treningu.

Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!