Prasówka z Szamotuł 6.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Kamera zamontowana na aucie Google uchwyciła szamotulan w różnych, codziennych sytuacjach - na spacerach, przejażdżkach rowerowych, zakupach czy w pracy. Może ty też zostałeś uwieczniony w obrazie miasta? Sprawdź galerię zdjęć z Google Street View!

Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.