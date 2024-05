Próbował uciec policji motocyklem w kierunku Pniew. Miał przy sobie pół kilograma narkotyków

Uciekał przez policją na motocyklu. Bezskutecznie

Szamotulscy policjanci informują o zdarzeniu, do którego doszło w piątek, 10 maja około godziny 20:00, w Podrzeniu. Policjanci szamotulskiej drogówki próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego motocyklem marki Yamaha. Mimo nadawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, motocyklista zignorował policjantów i rozpoczął ucieczkę drogą krajową K92 w kierunku Pniew.

Miał przy sobie pół kilograma substancji psychotropowej

Po wylegitymowaniu mężczyzny i sprawdzeniu go w policyjnych systemach, okazało się, że 31-letni poznaniak był poszukiwany w celu odbycia kary więzienia w wymiarze roku i czterech miesięcy za przestępstwo zniszczenia lub ukrycia dokumentu.

Po zebraniu materiałów dowodowych, mężczyzna został przesłuchany przez funkcjonariuszy kryminalnych i usłyszał zarzuty za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Polskie prawo przewiduje za niezatrzymanie się do kontroli drogowej karę do 5 lat więzienia, a za posiadanie znacznej ilości środków psychotropowych do 10 lat pozbawienia wolności.