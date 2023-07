Przedszkola w Szamotułach. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Należy zadbać o rozwój naszej pociechy już od najmłodszych lat. Możesz więc zapisać je do jednego z przedszkoli w Szamotułach. Przejrzyj dane adresowe placówek. Przeczytaj także o tym, kiedy jest początek rekrutacji i jakie kryteria bierze się pod uwagę, a także jak istotne jest, by Twoje dziecko możliwie jak najwcześniej rozpoczęło naukę życia w grupie.

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola? Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata. Niekiedy może mieć zaledwie 2,5 roku, w tej sprawie decyduje placówka. Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Szamotułach? Procesy rekrutacyjne w przedszkolach są prowadzone na ogół w początkowych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Każda placówka decyduje o tym sama. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej. Jak wygląda rekrutacja i gdzie możesz znaleźć informacje o tym? Niepubliczne placówki w Szamotułach działają według przepisów, które określone są w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej lub w samej placówce.

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w formie tradycyjnej, a więc złożenie formularza w sekretariacie placówki. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Szamotułach znajdziesz na ich stronach internetowych, a także na stronie urzędu miasta. Kryteria rekrutacyjne to między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też samotne wychowanie kandydata w rodzinie. Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Szamotułach to dobry pomysł? Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo istotna dla rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog. Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, rysować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.

