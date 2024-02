Przedszkola w Szamotułach w roku szkolnym 2024/2025. Przeczytaj, gdzie się znajdują

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Szamotułach?

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W niektórych przypadkach dopuszcza się, aby miało ukończone 2,5 roku , w tej sprawie decyduje bezpośrednio placówka.

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Szamotułach?

Rekrutacje do przedszkoli zaczynają się zwykle w początkowych miesiącach roku, na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.