Przedszkole w Otorowie stanęło pod znakiem zapytania. Interweniowali rodzice przedszkolaków i mieszkańcy

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola w Otorowie, zaniepokojeni pogłoskami i brakiem oficjalnej informacji o likwidacji przedszkola oraz możliwości wyrażenia swojego stanowiska w sprawie, postanowili działać.

Przedszkole miałoby zostać zlikwidowane i przeniesione do szkoły. Natomiast szkoła podstawowa nie jest w żaden sposób przystosowana do tego, żeby były w niej tak małe dzieci - mówiła jedna z matek dzieci uczęszczających do przedszkola.