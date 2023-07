Przegląd kąpielisk na terenie powiatu szamotulskiego

Zaczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży, ale i czas relaksu – choćby w weekendy, czy dni wolne od pracy dla pozostałych. A gdzie najlepiej się bawić lokalnie, jak nie nad jeziorami. Tradycyjnie więc przygotowaliśmy przegląd kąpielisk w powiecie szamotulskim.

W sezonie 2023 Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje aż siedem kąpielisk na terenie powiatu szamotulskiego. Sprawdziliśmy, gdzie i w jakich godzinach można się na nich bawić i relaksować, a także, jaki jest obecny stan wody – czy sama kąpiel jest możliwa. Na terenie powiatu szamotulskiego wyznaczono siedem kąpielisk: • Kąpielisko w Pamiątkowie, • Kąpielisko nad Jeziorem Mormin, • Kąpielisko w Wartosławiu, • Kąpielisko w Chojnie, • Kąpielisko "Łazienki" w Pniewach, • Kąpielisko w Zamorzu, • Kąpielisko w Zajączkowie. Kąpielisko w Pamiątkowie

Kąpielisko przygotowano przy Jeziorze Pamiątkowskim. Linia brzegowa ma długość 70 metrów, sezon kąpielowy trwa tu od 1 lipca do 31 sierpnia, a godziny otwarcia kąpieliska wyznaczono od godziny 11 do 19. Pod koniec czerwca przeprowadzono badania wody, które potwierdziły jej przydatność do kąpieli.

Kąpielisko usytuowane jest na jeziorze Pamiątkowskim przy ul. Jeziornej, jeziorze o dużej zawartości wapnia, o dużym wpływie zlewni. Do kąpieliska prowadzi asfaltowa droga. W jego granicach znajdują się trzy pomosty rekreacyjne i piaszczysta plaża. Kąpielisko wyposażone jest w lokal gastronomiczny i toalety ogólnodostępne oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego. Nie stwierdzono zakwitu sinic w okresie ostatnich 4 lat. Dodajmy, że na kąpielisku obowiązuje zakaz wyprowadzania zwierząt domowych. Ponadto władze gminy przypominają, że w Pamiątkowie dostępny jest też basen letni. - Jest to miejsca bezpieczne i odpowiednio przygotowane – mówi Magdalena Proch z Wydziału Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły. – Basen i plaża w Pamiątkowie będą nadzorowane przez ratowników WOPR, codziennie w godzinach od 11.00 do 19.00. Z obiektów będzie można korzystać do końca sierpnia. Oczywiście bezpłatnie.

Kąpielisko nad Jeziorem Mormin

Kąpielisko znajduje się w Dobrojewie, w gminie Ostroróg. Linia brzegowa ma długość 60 metrów, a sezon kąpielowy zaczął się tu już 24 czerwca i potrwa do 31 sierpnia. Kąpielisko otwarte jest od godziny 10 do 18. Woda przydatna jest do kąpieli.

Mormin to jezioro linowo – szczupakowe zlokalizowane w gminie Ostroróg. Leży na obszarze pagórkowatym, a jego zlewnia to okoliczne lasy i pola. Ma kształt owalny, jest niewielkie. Posiada dopływ z jeziora Książ i odpływ do Jeziora Wielkiego. Dno w dużej mierze porośnięte jest rogatkiem i wywłócznikiem, natomiast brzegi trzciną i pałką. Gatunki ryb występujące w jeziorze to między innymi karp, karaś, szczupak, lin, węgorz i okoń. W pobliżu jeziora znajduje się infrastruktura związana z organizacją wypoczynku nad wodą oraz amfiteatr należący do Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu. Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa ratownik. Dodajmy, że na kąpielisku obowiązuje zakaz wyprowadzania zwierząt domowych. Kąpielisko Wartosław

Kąpielisko zorganizowano przy Jeziorze Pożarowskim, gdzie linia brzegowa wynosi 45 metrów. Kąpielisko otwarte jest od godziny 10 do 18, od 1 lipca do końca sierpnia. Woda przydatna jest do kąpieli.

Kąpielisko Wartosław położone jest nad jeziorem pożarowskim w miejscowości Wartosław. Teren kąpieliska wykorzystywany jest rekreacyjnie, min posiada wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych. Na terenie kąpieliska zlokalizowane są pomosty. Plaża jest piaszczysta a dojazd do plaży przebiega częściowo po leśnej drodze. Kąpielisko Chojno

Linia brzegowa kąpieliska zorganizowanego przy Jeziorze Radziszewskim, to 50 metrów. Woda nadaje się do kąpieli, a tej można zażywać w godzinach od 10 do 18, w lipcu i sierpniu – do końca miesiąca.

Kąpielisko Chojno położone jest nad jeziorem radziszewskim w miejscowości Chojno. Teren kąpieliska wykorzystywany jest rekreacyjnie, min posiada wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych oraz punkty gastronomiczne prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców. Na terenie kąpieliska zlokalizowane są pomosty pływające. Plaża jest piaszczysta a dojazd do plaży przebiega po afsaltowej drodze. Kąpielisko "Łazienki" w Pniewach

Kąpielisko przy Jeziorze Pniewskim, ma 40 metrową linię brzegową. Sezon kąpielowy rozpoczął się 1 lipca i potrwa do 28 sierpnia. Miłośnicy rozrywki nad wodą mogą pojawiać się w godzinach od 10 do 18. Woda jest zdatna do kąpieli – co wykazały ostatnie badania.

Dodać należy, że dno kąpieliska - piaszczyste, max głębokość 3,3m;pełne nasłonecznienie;przewaga wiatrów zachodnich. Kąpielisko posiada pełną infrastrukturę – pomost i molo, wyznaczone strefy w wodzie, możliwość cumowania sprzętu wodnego, przebieralnie, czy miejsce kąpieli dla dzieci. Nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Również w Pniewach obowiązuje zakaz wyprowadzania zwierząt domowych. Kąpielisko "Zamorze"

Kolejne kąpielisko przygotowano przy Jeziorze Lubosz Wielki, linia brzegowa ma 30 metrów i podobnie, jak w Łazienkach, tak i tu sezon potrwa do 28 sierpnia. Kąpać można się w godzinach od 10 do 17, a woda jest zdatna do zabawa w niej. Dno jeziora jest piaszczyste,plaża częściowo zacieniona o długości 25m,max głębokość jeziora 29,2m. Kąpielisko także posiada pełną infrastrukturę, a nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. Również tu czworonogi mają zakaz przebywania. Kąpielisko "Zajączkowo"

Zorganizowane został przy Jeziorze Zajączkowskim i dostępne jest od godziny 10 do 17, do 28 sierpnia. Dno piaszczyste, plaża częściowo zacieniona o długości 25m,max głębokość jeziora to 35,4m. Infrastruktura pełna, obecny ratownik i do tego zakaz dla zwierząt domowych. Woda przydatna do kąpieli.

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?