Przegląd prasy 11.07.2023 Szamotuły. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, o dofinansowaniu, jakie otrzymał szamotulski szpital. Mowa tu o kwocie ponad 1,6 miliona złotych. Dziś już wiemy, na co dokładnie środki zostaną przeznaczone. Ponadto podkreślić również warto, że w SP ZOZ trwa modernizacja pomieszczeń.

Władze gminy chwalą się kolejną mieszkanką, która wstąpiła do „klubu 100”. Pani Marianna Ratajczak, to obecnie czwarta żyjąca, ponad 100-letnia mieszkanka gminy, która zarazem znajduje się wśród 19 mieszkańców, którzy to ukończyli 95 rok życia.

Uczniowie 1 Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach - z klas 1G1 i 2B uczestniczyli w wycieczce do Warszawy współfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”.