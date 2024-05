Przegląd prasy 16.05.2024 Szamotuły. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Nowa trasa ekspresowa S11zastąpi obecną drogę krajową nr 11, na której panuje bardzo duży ruch. Jak zapowiada poseł i przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S6 i S11 Bartłomiej Wróblewski w tym roku mają zapaść decyzje środowiskowe odnośnie odcinka Kórnik-Jarocin i Jarocin-Ostrów Wielkopolski. Kierowcy pojadą całą trasą do 2029 roku.

W poniedziałek, 13 maja, w godzinach wieczornych doszło do pożaru mostu kolejowego łączącego Stobnicę i Brączewo, czyli dwa powiaty: obornicki oraz szamotulski. Osobami, które zgłosiły zdarzenie była grupa młodzieży z Obornik. To oni uratowali zabytkowy most! Kim są bohaterzy z Obornik?