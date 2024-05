Przegląd prasy 21.05.2024 Szamotuły. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Niezapomniane sportowe wydarzenie nad jeziorem Mormin we Wronkach za nami - Ostrobieg 2024 zakończono sukcesem! Zobacz podsumowanie wydarzenia oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Na terenie jednego z ogródków działkowych w Szamotułach rozgrywał się prawdziwy dramat. Właściciel posesji trzymał tam zaniedbane, chore i głodne zwierzęta. Do akcji wkroczyły strażniczki miejskie, które przerwały cierpienie zwierząt.

Na początku maja, w miejscowości Koźle doszło do pożaru, który strawił dach domu 5-osobowej rodziny. Szamotulanie nie byli obojętni na ich tragedię - już kilka dni po zdarzeniu rozpoczęto działania na pomoc dla poszkodowanej rodziny. Udało się zebrać dla nich ponad 10 tysięcy złotych!

W ostatnich dniach, na terenie powiatu szamotulskiego doszło do kilku pożarów, do których natychmiastowo zadysponowani zostali strażacy. Do pożarów doszło w Obrzycku, Wronkach i Marianowie.