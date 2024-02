Przegląd prasy 24.02.2024 Szamotuły. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Niezwykle klimatyczne wyspy w Grecji wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród turystów, którzy szukają miejsc na udany urlop. Jedną z nich jest Mykonos, ląd znany z bardzo przyjaznej atmosfery, pięknych widoków i ochładzających podmuchów powietrza. Zobacz, co „Wyspa Wiatrów” ma do zaoferowania zwiedzającym.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Dwaj mieszkańcy Szamotuł odpowiedzą przed Sądem za serię kradzieży sklepowych, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Zatrzymani mężczyźni, w wieku 25 i 24 lat, usłyszeli zarzuty za swoje czyny. Grozi im kara do 5 lat więzienia.

Idealne ciasto drożdżowe z rodzynkami to baza do wielu domowych wypieków. Można z niego upiec bułeczki, babkę drożdżową lub przełożyć do prostokątnej blaszki i upiec z jabłkami. Takie ciasto piekę zawsze, gdy mam ochotę na coś słodkiego. Zazwyczaj piekę je z wiśniami z kompotu, ale to rodzynki są klasycznym dodatkiem. Poznaj przepis na babcine ciasto drożdżowe z rodzynkami dla całej rodziny.