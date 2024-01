Przegląd prasy 26.01.2024 Szamotuły. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu.

Gmina Szamotuły zmieni granice? W środę, 24 stycznia, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Włodzimierz Kaczmarek, ogłosił przystąpienie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wyrażenia opinii przez mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły o zmianie granic gminy.

Kraków ma wiele oblicz, w tym takie, którego nie zna większość turystów. Przedstawiamy 13 nieoczywistych miejsc, mało znanych atrakcji i zaskakujących zakątków, które warto odwiedzić w Krakowie. To gotowe pomysły na weekend w mieście inny niż wszystkie!

Uczniowie szamotulskich szkół rywalizowali w turnieju kwalifikacyjnym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Rozgrywki pozwoliły wyłonić najlepsze dwie drużyny, które będą reprezentować Miasto i Gminę Szamotuły na poziomie powiatowym turnieju. Sprawdź wyniki!

Rozpoczęto budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ostrorogu. Prace mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym przez najbliższy czas.

Sałatka z kuskusem to idealny pomysł na imprezę, ale także lekką, pyszną kolację. Wystarczy pokroić warzywa i wsypać do nich kuskus, który nasiąknie ich sokiem. Zachwyt murowany. Można ją jeść jako dodatek do pieczonych mięs lub solo. Jest tak pyszna, że znika niemal natychmiast.