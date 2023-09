Przegląd prasy 27.09.2023 Szamotuły. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Znamy kolejne osiągnięcia 77-letniego szamotulskiego biegacza Stefana Dobaka, który w kwietniu tego roku mógł poszczycić się zdobyciem dwóch srebrnych medali na 9. Halowych Mistrzostwach Świata Masters w Toruniu, czyli zawodników powyżej 35 roku życia, na których prowadzona jest oddzielna klasyfikacja w grupach wiekowych co 5 lat. Ostatnie miesiące były dla sportowca wyjątkowo owocne!

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa w Pleszewie, do którego doszło 13 lutego 2022 roku w centrum miasta. Akt oskarżenia, który wpłynął do Sądu Okręgowego w Kaliszu liczy 40 stron. Wynika z niego, że była to skrupulatnie zaplanowana, brutalna zbrodnia! Wkrótce sąd ma poinformować o dacie pierwszej rozprawy