Przegląd prasy 27.11.2023 Szamotuły. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

To był najbardziej oczekiwany koncert tej jesieni! Bilety na koncert zespołu Universe wyprzedały się w mgnieniu oka, już po ogłoszeniu listy Jesiennych Koncertów SZOK. Niestety, wielu fanom zespołu nie udało się dotrzeć na koncert ze względu na sezon chorobowy oraz trudne warunki pogodowe.

W niedzielę, 26 listopada w Hotelu Maraton ponownie odbyło się wyjątkowo inspirujące wydarzenie. Barwy Kobiecości to projekt, stworzony przez Kobiety dla Kobiet, który oferuje aktywnym kobietom z powiatu szamotulskiego przestrzeń na podzielenie się lokalnymi działalnościami. Tegorocznym motywem przewodnim była Kobieta WAMP, czyli podkreślenie seksapilu i tajemniczości.

W nieco ponad godzinę strażacy dwukrotnie byli wysyłani do pożarów. Do pierwszego zdarzenia doszło w Pniewach, a do kolejnego w Szamotułach.