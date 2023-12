Przegląd prasy 5.12.2023 Szamotuły. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Chwila nieuwagi doprowadziła do poważnych konsekwencji u jednego z kierujących. Okazało się, że spowodowanie przez niego kolizji, to najmniejszy problem.

Atak zimy dał się we znaki kierowcom we Wronkach. Zarówno w niedzielę 3 grudnia, jak i w poniedziałek 4 grudnia służby interweniowały w związku z kolizjami.

Dusznicki Bieg Mikołajkowy za nami! W niedzielę 3 grudnia odbyła się już 10. edycja wydarzenia, którego uczestnicy mieli okazję wybierać spośród trasy 1,5-kilometrowego Biegu Rodzinnego oraz 5-kilometrowej Mikołajkowej Piątki. Bieg miał wymiar nie tylko sportowy, ale również charytatywny - podarunki uczestników trafiły do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach.

W sobotę, 2 grudnia w Grodzisku Mazowieckim odbył się II Puchar Polski Dzieci w Karate WKF, stanowiący kluczowe wydarzenie dla karateków do 13 roku życia. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 760 zawodników, wśród których znalazły się Helena Grafka, Nikola Mamaet i Zosia Pięczka, zawodniczki z Szamotulskiego Klubu Karate.

Ustronie Morskie, malownicza wieś letniskowa województwa zachodniopomorskiego, nie zwalnia tempa zimą. Choć plaże nie kuszą letnim słońcem, zima nad Bałtykiem ukrywa niepowtarzalny urok i bogactwo atrakcji. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek oraz relaks, nawet gdy temperatura spada.

Szkoła w Obrzycku przemieniła się w plan filmowy, gdy w sobotę, 2 grudnia kręcono sceny do produkcji "Ojciec Chrzczeny Witamin", poświęconej wybitnemu naukowcowi Kazimierzowi Funkowi. Projekt młodych twórców z Fundacji Bądź Sobą powstawał w technologii VR i będzie można obejrzeć przez specjalne gogle.

Świąteczne Stroiki na drewnie DIY to pomysł na wyjątkową dekorację domu, tarasu czy grobów na Boże Narodzenie. Możemy stworzyć w kilka chwil modne kompozycje z roślin żywych, sztucznych i suszonych w towarzystwie świątecznych ozdób. Zobacz w galerii zdjęć pomysły na piękne stroiki na drewnie, które możesz zrobić samodzielnie, nie wydając ani grosza. Takie nietuzinkowe świąteczne dekoracje pięknie ozdobią stół, parapet, portal kominkowy czy komodę.

Opady śniegu, jakie w ostatnim czasie wystąpiły na naszym terenie, idealnie wpisały się w wroniecką imprezę. W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia w dniach 2 i 3 grudnia zorganizowano Jarmark Świąteczny, któremu towarzyszyła Wroniecka Parada z Gwiazdorem.

Bardzo ciekawa inicjatywa w Pniewach. Druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowali wyjątkowe atrakcje dla młodych adeptów pożarnictwa. Nie tylko dla rozrywki, ale przede wszystkim dla nauki.

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.