Przegląd prasy 9.11.2023 Szamotuły. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Szamotuł

Smutny los spotkał Pałac Kwileckich w Dobrojewie, który obecnie można zobaczyć jedynie na fotografiach. Budynek został spalony, a to, co z niego pozostało, rozebrano na cegły. Lokalny fotograf wykonał zdjęcia pozostałych po pałacu oficyn, które chociaż wciąż robią wrażenie pod względem architektury, powoli popadają w ruinę.

Świąteczne pierniki zdobione lukrem, pierogi z kapustą i grzybami leśnymi, sernik, piernik i miodownik to niektóre ze świątecznych dań, które już teraz można zamówić w małych firmach cateringowych czy u gospodyń z KGW. Jedni mogą dorobić, inni zaserwować rodzinie pyszne, domowe potrawy wigilijne i pierniczki. Oto cena za blachę ciasta albo za kilogram pierogów w ogłoszeniach.

11 listopada to dzień wyjątkowy dla każdego Polaka. To data, która symbolizuje naszą dumną historię i walkę o niepodległość. Z tej okazji Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach organizuje Strzelanie Niepodległościowe, które odbędzie się na strzelnicy sportowej w Piotrkówku, niedaleko Szamotuł. To wydarzenie, które łączy w sobie patriotyzm, rywalizację sportową oraz pasję strzelecką, jednocześnie oddając hołd dla historii narodowej.