Przegląd prasy Szamotuły 13.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Szamotułach

Prasówka 13.02 Szamotuły: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na trasie Rzecin - Jasionna w gminie Wronki doszło do kolizji drogowej. Kierująca samochodem nie dostosowała prędkości do warunków, jakie panowały na drodze, przez co straciła panowanie nad kierownicą. Pojazd dachował w rowie, a poszkodowane kobiety zostały przewiezione do szpitala.