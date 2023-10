Przegląd prasy Szamotuły 18.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Szamotułach

We wtorek 17 października w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Szamotułach odebrał dwa zgłoszenia z prośbą o pomoc strażaków.

Chwile strachu przeżyła 84-letnia kobieta podczas grzybobrania, na które wybrała się ze swoimi sąsiadami. W pewnym momencie straciła z nimi kontakt, nie miała też numeru telefonu, a stresowa sytuacja sprawiła również, że kobieta utraciła również orientację w terenie.

We wtorek, 17 października, w Świetlicy Wiejskiej w Przecławiu po raz pierwszy odbyło się spotkanie Klubu Kobiet Powiatu Szamotulskiego. Wydarzenie zgromadziło ponad 20 przedsiębiorczych kobiet z regionu, które łączy pasja do działania i chęć zdobywania wiedzy, by móc osiągać kolejne sukcesy.