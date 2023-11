Przegląd prasy Szamotuły 22.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Szamotułach

Prasówka Szamotuły 22.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach doczekała się nowoczesnej hali sportowej! We wtorek, 21 listopada odbyło uroczyste otwarcie nowoczesnej hali. Obiekt, którego budowa rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku, ukończono wręcz błyskawicznie, bo już po niespełna 12 miesiącach. Zobacz, jak prezentuje się nowa hala sportowa we Wronkach!