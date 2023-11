Przegląd prasy Szamotuły 3.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Szamotułach

W okresie końca października, kiedy to tradycyjnie przypada uroczystość Wszystkich Świętych, uczniowie szkół z powiatu wyruszyli na cmentarze, aby oddać hołd zmarłym. Na grobach postawiono kwiaty i zapalono znicze. Inicjatywa pokazuje, jak młode pokolenie szanuje tradycje i kultywuje pamięć o tych, którzy odeszli.

W poniedziałek 30 października do kliniki weterynaryjnej trafił Karuś, po potrąceniu przez samochód. Pies uniknął cudem śmierci, jednak by wrócić do zdrowia potrzeba pieniędzy na skomplikowane operacje. Stowarzyszenie ALS Pomoc dla zwierząt założyło zbiórkę na rzecz psa.