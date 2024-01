Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.01.2024

Monstera dziurawa (Monstera deliciosa) to jeden z obecnych roślinnych hitów. Ale ma ona formę, która jest super hitem – to monstera Variegata. Różni się ona przede wszystkim ubarwieniem liści. Sprawdź, jak wygląda ta roślina doniczkowa i jak o nią zadbać.

Szalik to bardzo ważna część kobiecej garderoby. Musi pasować do czapki, ale także i reszty outfitu. Istotny jest także sposób jego wiązania, który sprawi, że będzie ci ciepło, a ty będziesz wyglądała elegancko. Zobacz, jak modnie zawiązać szalik? Oto kilka sposobów.

Tablet wyposażony w 8 GB pamięci RAM, co zapewnia ...

Oto plan kolędy na najbliższe dni dla parafii Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława w Szamotułach. Wizyty duszpasterskie zaplanowano do 19 stycznia.

Nowojorski krajobraz nieustannie zaskakuje, ale jeden budynek przy ulicy Thomas Street 33 wyróżnia się na tle innych, budząc mieszankę zaciekawienia i niepokoju. To monumentalne 40-piętrowe dzieło architektury, które przyciąga uwagę nie tylko swoją wysokością, ale również brakiem okien. Czym jest ten tajemniczy drapacz chmur, i co kryje się za betonowymi ścianami?

Silne mrozy sprzyjają przemarznięciu, które może mieć opłakane skutki. Przechłodzenie organizmu nie tylko osłabia organizm i sprzyja infekcjom. Może też prowadzić do rozwoju hipotermii i odmrożeń, zagrażając zdrowiu i życiu, a wskazują na to pewne objawy. Stopnień przemarznięcia trudno ocenić na dworze, dlatego najlepiej rozgrzewać się ostrożnie i według ścisłych zaleceń. Zobacz, co robić.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach przedstawił najczęściej i najrzadziej nadawane imiona dzieciom, urodzonym w 2023 roku. Królowały Laura, Pola i Leon, a wśród najciekawszych znalazły się imiona takie jak Artem i Polina. Sprawdź!