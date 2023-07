Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.07.2023

Policjanci z Pniew zatrzymali podejrzanego o uszkodzenie m. in. dwóch samochodów. Dodatkowo, przy mężczyźnie mundurowi znaleźli narkotyki. 24-latek usłyszał zarzuty. Grozić mu może kara więzienia.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, o dofinansowaniu, jakie otrzymał szamotulski szpital. Mowa tu o kwocie ponad 1,6 miliona złotych. Dziś już wiemy, na co dokładnie środki zostaną przeznaczone. Ponadto podkreślić również warto, że w SP ZOZ trwa modernizacja pomieszczeń.

Władze gminy chwalą się kolejną mieszkanką, która wstąpiła do „klubu 100”. Pani Marianna Ratajczak, to obecnie czwarta żyjąca, ponad 100-letnia mieszkanka gminy, która zarazem znajduje się wśród 19 mieszkańców, którzy to ukończyli 95 rok życia.