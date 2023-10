Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.10.2023

W czwartek wieczorem swoje orędzie do Polaków wygłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przed jego emisją Telewizja Polska opublikowała komunikat, w którym stwierdziła, że jego wystąpienie jest „agitacją i polemiką wyborczą”.

W czwartek, 12 października o godzinie 17, w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wacława z Szamotuł odbył się wyjątkowy koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na scenie zaprezentowali się utalentowani pedagodzy szkoły, którzy na co dzień pomagają podopiecznym rozwijać umiejętności muzyczne.

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Molo w Sopocie to najpopularniejsza atrakcja miasta. Chociaż najbardziej zatłoczone jest latem, w innych częściach roku również cieszy się sporym zainteresowaniem. Wybierasz się nad morze jesienią? Oto rzeczy, o których musisz pamiętać przed spacerem słynnym deptakiem.

W sobotni wieczór, 7 października, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły przystąpiła do wyjątkowej ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek. W Szamotułach wydarzenie odbyło się pod hasłem "Absurd nie czytać... i nie oglądać!", przyciągając nie tylko fanów książek i komiksów, ale również miłośników filmów.

W niedzielę, 8 października, Szamotuły stały się centrum folkloru i tradycji, przyciągając blisko 300 uczestników i miłośników kultury ludowej. III Przegląd Folkloru i Twórczości Ziemi Szamotulskiej pod hasłem "Jakżem Jechoł do Szamotuł" zgromadził zespoły taneczne, śpiewacze, kapele oraz solistów instrumentalistów, gawędziarzy i śpiewaków ludowych z powiatu szamotulskiego oraz całej Wielkopolski.

Na terenie lotniska w Pile znaleziono cztery porzucone szczeniaki. Były one przestraszone i przemarznięte, zdane na łaskę losu. Na szczęście, ktoś w porę je znalazł i oddał pod opiekę schroniska Miluszków w Pile.

Według synoptyków, najbliższe dni upłyną nam leniwie, obserwując za oknem opady deszczu. Taki typowo jesienny czas, to niewątpliwie duże wyzwanie dla rodziców, zwłaszcza tych, którzy często słyszą z ust pociech: "Mamo, tato, nudzę się". Przychodzimy do Was z ratunkiem, oto lista najlepszych sali zabaw w Waszej okolicy. Pociechy i rodzice będą niewątpliwie zachwycone.