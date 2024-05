Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.05.2024

Prasówka Szamotuły 15.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

We wtorek, 14 maja ukazała się informacja w mediach społecznościowych prowadzonych przez mamę chorego nastolatka, Fabiana Nogalskiego. Według relacji mamy, miało dojść do oszustwa polegającego na podszywaniu się pod wolontariuszy, zbierających pieniądze do puszki dla chłopaka.