Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.10.2023

📢 Exit poll 2023. Sprawdź wyniki sondażowe wyborów parlamentarnych Jak zagłosowali Polacy w wyborach parlamentarnych 15 października? Po zamknięciu lokali wyborczych poznaliśmy pierwsze wyniki sondażu exit poll. Największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, na które swój głos oddało 36,8 procent wyborców.

📢 Frekwencja w powiecie szamotulskim do godziny 17, to blisko 60 procent! Państwowa Komisja Wyborcza o godzinie 18.30 podczas konferencji prasowej podała kolejną porcję wyników frekwencyjnych podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych. Tym razem skupiono się na okresie do godziny 15.

📢 Telefony PKW rozgrzane do czerwoności, interwencja policji. "Do takich zachowań dochodzi na terenie całej Polski" Przypadki pytań komisji o kartę referendalną zgłaszane są w różnych częściach Polski – powiedział w niedzielę PAP rzecznik PKW Marcin Chmielnicki. Pełna skala zjawiska będzie znana dopiero po wyborach i referendum – wskazał. 📢 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły dołącza do Akademii Klimatycznej. Projekt Biblioteki dla klimatu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły to najnowszy uczestnik projektu Akademii Klimatycznej - Biblioteki dla klimatu, którego inicjatorem jest Fundacja FRSI. W ramach tego innowacyjnego projektu biblioteka staje się centrum lokalnego życia, dążąc do tworzenia społeczności odpornej na kryzysy oraz rozwijania świadomości klimatycznej.

📢 Prezydent zadowolony z wysokiej frekwencji: To silna legitymacja dla władz RP – Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat. 📢 Tragedia w lokalu wyborczym w Łodzi. "Zmarła osoba leżała w przejściu" W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira. 📢 Trwają wybory parlamentarne. Znamy pierwsze dane frekwencyjne Od godziny 7 do 21 można oddawać swoje głosy w wyborach parlamentarnych. Państwowa Komisja Wyborcza podała dane frekwencyjne, dotyczące etapu głosowania od otwarcia lokali wyborczych, do godziny 12.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone. 📢 Wybory 2023. PKW: Frekwencja prawdopodobnie najwyższa w historii III RP – Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. 📢 Komisje pytają wyborców o udział w referendum. Rzecznik PKW dla i.pl: "Są to działania na potężną skalę" Czy do PKW zgłaszane są sytuacje, o których głośno w mediach społecznościowych, a które dotyczą pytań komisji wyborczych o to, czy dany wyborca chce otrzymać kartę do referendum? - Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał w rozmowie z i.pl rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.

📢 Komisje pytają wyborców o chęć wzięcia udziału w referendum? Marciniak: To niewłaściwe Niewłaściwe jest zadawanie pytania przez komisję, czy wyborca chce kartę do referendum, do Sejmu czy do Senatu - podkreślił szef PKW Sylwester Marciniak. Wyborcy z całego kraju informują na Twitterze o tego typu przypadkach, gdy członkowie komisji pytali ich, czy chcą brać udział w referendum. 📢 Rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023. Trwa też akcja frekwencyjna. Policja: na razie spokojnie W niedzielę 15 października od godziny 7 rano można oddawać swoje głosy w wyborach parlamentarnych 2023. Lokale wyborcze otwarte będą do godziny 21.

📢 Wybory 2023. Pierwsza konferencja PKW. Marciniak: Wybory przebiegają spokojnie, głosowanie odbywa się bez znaczących problemów Wybory przebiegają spokojnie, głosowanie odbywa się bez znaczących problemów i incydentów. Jedynie otrzymaliśmy informację z Legnicy, że w jednej z obwodowych komisji wyborczych w lokalu brakowało prądu, ale ta awaria została już usunięta. Ponadto w Słupsku w jednej z obwodowych komisji wyborczych zostały wydrukowane błędne spisy wyborców, gdyż znajdowały się na nich nazwiska wyborców z innego obwodu - powiedział podczas pierwszej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej jej przewodniczący sędzia Sylwester Marciniak.

📢 Konferencja prasowa PKW - transmisja na żywo. Trwają wybory parlamentarne 2023 oraz referendum ogólnokrajowe W całej Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza ma zaplanowane cztery konferencje prasowe, na których na bieżąco podawane będą aktualne dane o frekwencji, a także informacje o incydentach wyborczych. Odbędą się one o godz. 10.00, 13.30, 18.30, a także - już po zamknięciu lokali wyborczych - o 22.00. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w portalu i.pl 📢 II Zlot Młodzieżowych Rad Wielkopolski za nami. Młodzież zgromadziła się w Obornikach by szkolić się i integrować W sobotę, 14 października odbył się II Zlot Młodzieżowych Rad Wielkopolski. W Liceum Ogólnokształcącym spotkało się 120 młodych ludzi, by kształcić się i integrować.

📢 Ciekawa akcja prewencyjna z uczniami szkół średnich w powiecie szamotulskim Zwrócenie uwagi na problem handlu ludźmi było głównym tematem spotkań, jakie w szkołach średnich na terenie powiatu szamotulskiego przeprowadzili z młodzieżą przedstawiciele Fundacji Czas Wolności oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach

📢 Dzień Edukacji Narodowej w powiecie szamotulskim 14 października to święto wszystkich pracowników oświaty. Obchodzimy wówczas Dzień Edukacji Narodowej. Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 roku. Jest okazją do podziękowania nauczycielom za ich trud i prace związaną z przygotowaniem do życia kolejnych pokoleń młodych Polaków, jest też okazją do nagrodzenia tych najlepszych, wyróżniających się.