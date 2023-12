Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.12.2023

Prasówka Szamotuły 18.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację ustawy o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Decyzję tę skomentował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. – Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy o finansowaniu in vitro wskazuje na niezrozumienie całego problemu i wygląda tak, jakby to było pójście za głosem tłumu, bez oglądania się na kwestie bioetyczne – ocenił. Arcybiskupowi odpowiedział prezydencki minister Wojciech Kolarski.