Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.12.2023

Kiedy planujesz wakacje, wybór atrakcji turystycznych zawsze stoi przed tobą jako kluczowy element udanej podróży. Jednak nic nie potrafi bardziej zepsuć wrażeń niż długa i nieprzyjemna kolejka do upragnionej atrakcji. Sprawdzamy, które miejsca na świecie mają najdłuższe kolejki do słynnych atrakcji.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Laboratorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach kończy rok z sukcesem! Zdobyło najwyższą ocenę jakości badań od Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Dobrze dobrana sukienka na studniówkę, a dzięki temu świetny wygląd i samopoczucie, to klucz do dobrej zabawy. Nie jest to zwyczajna kreacja na imprezę, ale ubiór, który wielokrotnie ogląda się na zdjęciach i wspomina nawet przez lata, dlatego warto dobrać go starannie, z uwzględnieniem atutów i mankamentów sylwetki, preferencji, a także obowiązujących trendów. Podpowiadamy, jak wybrać sukienkę na studniówkę oraz co teraz jest modne.

W niedzielę, 17 grudnia, członkowie klubu morsów Góra Lodowa ponownie zanurzyli się w zimnej wodzie Jeziora Pamiątkowskiego. Spotkanie stanowiło okazję do złożenia życzeń i rozdania upominków. Morsowania z klubem podjął się nawet sam Gwiazdor!