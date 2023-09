Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.09.2023

Jak co roku, kolejna edycja Agro Show Bednary 2023 przyciągnęła tłumy. Targi Agro Show to doskonały czas na zapoznanie się z ofertą firm z sektora rolniczego, ale nie tylko. To miejsce chwalenia się nowościami, których i tym razem nie brakowało. Zobacz nowości na Agro Show Bednary 2023!

Prasówka 23.09 Szamotuły: pozostałe wydarzenia

Marynarka damska to nieodłączny element jesiennych i zimowych stylizacji. Przydaje się do biura, po godzinach, gdy załatwiamy codzienne sprawunki, ale też jest ciekawym wyborem na wieczorne wyjście na miasto czy koncert. Anna Popek stylizuje ją na przeróżne sposoby, ostatnio tworząc elegancki look, odsłaniający nogi. Małgorzata Socha też wie, z czym łączyć marynarkę i sięga po nią zarówno do sukienek, jak i spodni.