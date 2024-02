Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.02.2024

W odpowiedzi na notoryczne zaśmiecanie parku w Gałowie, jedna z mieszkanek zainicjowała pomysł, by wspólnie posprzątać go podczas spaceru lub joggingu w miłej atmosferze. Akcję "Plogging w Parku Mycielskich" zaplanowano na niedzielę, 3 marca.

Szatnia Ludowego Klubu Sportowego w Baborówku czeka na remont. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły złożył wniosek o jego dofinansowanie z programu "Szatnia na medal", którego zakwalifikowanie do realizacji umożliwi zakończenie prac remontowych już we wrześniu tego roku!

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach zaprasza wszystkich chętnych na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach. To doskonała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę na temat pożarnictwa i ratownictwa!

