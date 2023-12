Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.12.2023

Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku?

Od niedawna przy bulwarze we Wronkach działa teren rekreacyjny, dostępny dla mieszkańców. Niestety, podniesienie się wody w Warcie spowodowało podtopienia nowo powstałego terenu, tym samym ograniczając możliwość korzystania z jego przestrzeni. Gmina Wronki poinformowała o tymczasowym jego zamknięciu.

Policjanci z Wronek, we współpracy z Nadleśnictwem Wronki zatrzymali mężczyznę, który wyrzucił części samochodu do lasu, tym samym doprowadzając do jego zanieczyszczenia.