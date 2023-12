Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.12.2023

Dobór kolorów w naszym domu jest ważną sprawą. Może uspokajać, może dodawać energii. By dobrać dobrze kolor wnętrza, musimy wiedzieć, co lubimy i czego potrzebujemy bardziej: poczucia bezpieczeństwa, spokoju, a może radości? Zimą pragniemy przede wszystkim, aby było przytulnie. Otulające ciepło wnętrz ma sprawić, że poradzimy sobie z zimową rzeczywistością. Jakie kolory wnętrz są teraz na topie? Które barwy są najmodniejsze w aranżacjach wnętrz?

Centralna i zachodnia Wielkopolska stawia krok w stronę ekologicznego transportu publicznego, poprzez wprowadzenie pierwszej partii 23 hybrydowych autobusów. Już za dwa tygodnie pojawią się one w powiecie szamotulskim, a dokładniej na terenie gminy Duszniki, należącej do związku powiatowo-gminnego Wielkopolskiego Transportu Regionalnego.

Szeregi wielkopolskiej policji zasilą kolejni funkcjonariusze. Rekruci najpierw odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, a następnie rozpoczną służbę w jednostkach policji na terenie całej Wielkopolski.

Święty Mikołaj zyskał nowych pomocników! W piątek i sobotę, 1 i 2 grudnia dzielnicowi z Komisariatu Policji we Wronkach zdecydowali się sprawić radość i wręczyć niespodzianki dzieciom z Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Szamotułach, Otorowie i Chrzypsku. Odwiedzili także dzieci z oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Szamotułach oraz Szpitala Onkologicznego w Poznaniu.

Święty Mikołaj przyleciał na swoich saniach do Szamotuł! W weekend, 2 i 3 grudnia szamotulski Rynek zamienił się w magiczną krainę pełną świątecznych atrakcji. Dwudniowy Jarmark Bożonarodzeniowy, zorganizowany przez Szamotulski Ośrodek Kultury we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły, wprowadził do miasta wyjątkowo świąteczną atmosferę.