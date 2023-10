Przegląd prasy z Szamotuł. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.10.2023

Obiekty sportowe to serce naszych społeczności, miejsca, w których kształtuje się zdrowe nawyki i rozwijają pasje. Jednak intensywne użytkowanie może prowadzić do naturalnego zużycia i konieczności remontu. Dla uczniów, amatorów sportu i wszystkich miłośników "Orlika" na Szczuczyńskiej w Szamotułach, przyszedł czas na odnowienie i unowocześnienie tej ważnej przestrzeni.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach pojawił się nowy powód do uśmiechu. Od teraz, codziennie w godzinach od 10:00 do 15:00, w szkole działa gabinet stomatologiczny. Fakt ten cieszy zarówno uczniów, jak i ich rodziców, ponieważ teraz dostęp do opieki stomatologicznej stał się jeszcze bardziej wygodny i dostępny.