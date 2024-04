Przegląd tygodnia z 21.04.2024 w Szamotułach. Najważniejsze wydarzenia od 14.04 do 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To nie Holandia, to Wielkopolska! Na 10 hektarach w Chrzypsku Wielkim pod Sierakowem, w gospodarstwie Bogdana Królika, rozkwitły właśnie tulipany! Ten spektakl przyrody nie potrwa zbyt długo. Za kilka tygodni na taką wycieczkę będzie już za późno! A teraz zobaczcie zachwycające zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego".

W czasach PRL nie było takiego bogactwa rzeczy i ubrań jak obecnie. Nie oznacza to jednak, że PRL była pozbawiona ciekawego designu, stylowej mody i zdolnych projektantów. Odbywały się też pokazy mody, choć nikomu nie śniło się o profesjonalnych modelkach. Zobaczcie, jak wyglądały standardy elegancji w czasach PRL. Jak wyglądały pokazy mody i modelki?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Hali Szamotulanka przy I LO w Szamotułach odbyły się Półfinały Województwa Wielkopolskiego w Piłce Siatkowej, stanowiące część XXV Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Do rywalizacji stanęły cztery drużyny dziewcząt i cztery drużyny chłopców.

Szamotulscy strażacy, na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy, wzięli udział w sadzeniu lasu w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Łączą nas drzewa”, poświęconej stuleciu istnienia Lasów Państwowych.

Na terenie jednego z zakładów pracy we Wronkach doszło do wypadku. Do miejsca zdarzenia natychmiastowo skierowano zespół ratownictwa, w tym straż pożarną, policję oraz śmigłowiec ratunkowy.