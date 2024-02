Rolnicy z powiatu szamotulskiego wyruszą na protest z Sękowa! Będą utrudnienia w ruchu drogowym

Rolnicy wyruszą z Sękowa o godzinie 8.00, kierując się kolumnami ciągników do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Protest może spowodować utrudnienia ruchu na trasie Sękowo-Poznań oraz na przyległych drogach. Kierowcy, planujący przejazd tą trasą, powinni uzbroić się w cierpliwość. Największe utrudnienia pojawią się w Poznaniu.

Podczas protestu rolnicy będą rozdawali owoce i warzywa mieszkańcom miasta, informując o naszych problemach i pokazując o ile koszty żywności zawyżane są przez pośredników i markety. O godzinie 12 grupa delegatów złoży na ręce wojewody nasze postulaty. Dostajemy wiele pytań o to, które trasy i o której będą nieprzejezdne. Ilość ciągników sprawi prawdopodobnie, że w momencie zjeżdżania się maszyn do miasta, Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić miasto, niech zrobi to do godziny 8.00. Zaznaczamy, że dojazdy do szpitali pozostaną przejezdne - informuje organizacja Rola Wielkopolski.