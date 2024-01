Studniówka Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach. Maturzyści przygotowali zabawną niespodziankę. Nie brakowało mistrzów parkietu! [ZDJĘCIA] Natalia Nowotna

W piątek, 26 stycznia, odbyła się Studniówka Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach. To właśnie od tego wyjątkowego wieczoru maturzyści zaczęli odliczanie symbolicznych dni do egzaminów maturalnych. Uczniowie świętowali hucznie, a na parkiecie nie zabrakło popisów tanecznych w parach i solo. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia!