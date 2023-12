Trasy rowerowe do 33 km od Szamotuł. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Szamotuł? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Szamotuł. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Szamotuł warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Szamotuł

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Szamotuł, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Mała pętla - Luboń, WPN, NSR, Wzgórze Papieskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,56 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 403 m

Suma zjazdów: 406 m Cicho-ciszej poleca trasę rowerzystom z Szamotuł Początkowo trasa biegnie wśród zabudowy domków jednorodzinnych. Po kilku kilometrach docieramy na mniej zabudowane obszary, gdzie przeważają pola i nowo budowane posesje. Po przebiciu się przez tory kolejowe docieramy do obrzeży Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po kilku kilometrach wjeżdżamy na Nadwarciański Szlak Rowerowy. Ciesząc się ciekawymi widokami jedziemy lasem, wzdłuż Jeziora Kocie Doły i Warty. Docieramy do Plaży miejskiej i wracamy do cywilizacji. Po kolejnych kilku kilometrach docieramy do wjazdu na autostradę i jadąc wzdłuż niej docieramy do Wzgórza Papieskiego, gdzie kończymy naszą wycieczkę.

🚲 Trasa rowerowa: Biedrusko Nieszawa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 367 m

Suma zjazdów: 367 m Pyzatek poleca trasę rowerzystom z Szamotuł Wieś Nieszawa w dokumentach wymieniana jest po raz pierwszy w 1388 roku. W XVII stanowi własność Grudzińskich, jednocześnie już w 1638 roku wzmiankowano istniejący już dwór w Nieszawie. W kolejnych wiekach Nieszawa wielokrotnie zmieniała właścicieli: W XVIII wieku należała do Żychlińskich, po roku 1741 do Dziembowskich, a od 1755 roku do Ignacego Osten. Po 1791 wieś ponownie przechodzi do Żychlińskich. W XIX wieku Mielęckich, którzy sprzedali ją za 150 tysięcy dolarów rodzinie von Trescow. Wieś w rękach von Trescow pozostaje prawdopodobnie do drugiej wojny światowej. W roku 1960 utworzono tutaj ośrodek szkolno-kolonijny. W późniejszym okresie pałac został opuszczony, a od czasu pożaru ulega stopniowej dewastacji.

Pałac został prawdopodobnie zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku dla Mielęckich, a przebudowany na zlecenie rodziny von Trescow pod koniec XIX wieku. Jest to budynek piętrowy składający się z korpusu głównego powiększonego w czasie przebudowy o dwa boczne ryzality trzyosiowe. Na osi budynku znajduje się pozorny ryzalit, zwieńczony tak jak ryzality boczne trójkątnym frontonem. Pałac położony jest na zboczu a poniżej rozpościera się rozległy park krajobrazowy z XIX wieku o powierzchni około 10 hektarów z licznymi okazami starodrzewia, największym z nich jest ogromny dąb, który stoi na przeciwko pałacu i właśnie w jego pobliżu ukryty jest kesz. Z miejsca ukrycia skrzynki można zobaczyć pałac i park w całej okazałości, większość zdjęć do różnych ulotek i książek jest robiona właśnie z tego miejsca, dlatego uważam, że warto rzucić okiem na ten piękny widok.

🚲 Trasa rowerowa: Poznań-Gniezno-Biskupin-Inowrocław w 1050 rocznicę chrztu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 167,44 km

Czas trwania wyprawy: 29 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 901 m

Suma zjazdów: 927 m Rowerzystom z Szamotuł trasę poleca Maciejkicior87 Trasa przejechana podczas obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski.

Od Poznania do Gniezna prowadzi szlakiem piastowskim, który w 80% składa się z dróg gruntowych. Są to ścieżki rowerowe, bądź lokalne drogi i dojazdy do pól uprawnych. Jakość ich jest kiepska, pełno w nich dziur, ale nie są piaszczyste. Od Gniezna w stronę Rzymu, Wenecji, Biskupina, aż do Inowrocławia, droga jest asfaltowa, dobrej jakości i o niskim a nawet znikomym natężeniu ruchu. Jeśli ktoś preferuje noclegi w namiocie, na dziko, musi liczyć się z tym, że na trasie mało jest dogodnych miejsc na rozbicie obozu. Pola po sam horyzont.

🚲 Trasa rowerowa: Poznań-Biedrusko-Poznań Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,83 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 216 m

Suma podjazdów: 3 268 m

Suma zjazdów: 3 298 m Pba0284 poleca trasę mieszkańcom Szamotuł

Trasa w zdecydowanej większości przebiega drogami polnymi, jednak luźne piachy zdarzały się sporadycznie. Teren poligonu to droga asfaltowa. Miasto to oczywiście drogi utwardzone - ulice, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe. Początek to Wartostrada, następnie biegnie nad Wartą - niestety, ze względu na aktualny wysoki stan wód rzeki (17 maj) nie wszystkie odcinki okazały się przejezdne). Dalej Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym aż pod Biedrusko. W Biedrusku przerwa na kawę i pyszny koktajl w restauracji "Motylarnia" - tego dnia było dużo rowerzystów, mają nawet parking dla rowerów ;)

Kolejny odcinek biegnie przez teren poligonu CSWL Poznań (przejazd przez poligon możliwy tylko we weekendy i to pod warunkiem, że nie odbywają się "strzelania" - warto wcześniej sprawdzić). Największa atrakcja tego odcinka to ruiny kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Kościół pochodzi z 1531r. Znajdował się na terenie nieistniejącej już wsi Chojnica (w 1945r. wieś została włączona w teren poligonu). Kilka km dalej - tereny kolejnej nieistniejącej już wsi - Łagiewniki i Pomnik Ofiar Faszyzmu (z 1968r., ku czci pomordowanych przez Niemców mieszkańców wsi i okolicy).

Po wyjeździe z terenu poligonu, obrzeżami Złotnik i Suchego Lasu dojeżdżamy do "Rezerwatu Meteoryt Morasko". Dalej ulicami miasta wracamy na Zawady.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dołęga Oborniki Wlkp. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,66 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 273 m

Suma zjazdów: 272 m Rowerzystom z Szamotuł trasę poleca Frachu

Trasa prowadzi przez wsie i osady Gminy Szamotuły i Obornik Wlkp. w Wielkopolsce. Celem wyprawy są lasy nad Wartą i Samicą Kierską, a dokładnie Ruks Młyn i Rezerwat Dołęga obejmujący stanowisko występowania Skrzypu Olbrzymiego. Ciekawa propozycja na niedzielna wycieczkę , drogi prowadzą mało ruchliwymi szosami i dobrymi drogami leśnymi. Warto z Ruksu podjechać nad Wartę gdzie do niedawna pływał prom. W chwili obecnej tylko łódź i to tylko w dni powszechne. Na drugim brzegu wieś Kiszewo, ale to na inną wyprawę.

Zadbaj o rower

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

