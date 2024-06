Trwa przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Będzie bezpieczniej?

Trwają prace przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Mieszkańcy z entuzjazmem przyjęli informację o planowanych zmianach. Wierzą, że inwestycja znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Wyrażają również nadzieję, że chodnik zostanie przedłużony aż do przedszkola, ponieważ obecnie dzieci muszą korzystać z pobocza, co stwarza dodatkowe zagrożenia.