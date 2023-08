W ciągu kilku dni doszło do dwóch pożarów stogów

Do działań zaalarmowano ochotników z Dusznik, Podrzewia, Niewierza i Sękowo, a także wysłano strażaków zawodowych z JRG Szamotuły. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie i przystąpiono do gaszenia, a następnie przelewania słomy, tak by całkowicie zlikwidować zagrożenie pożarowe.

Nie był to pierwszy tego typu pożar w ostatnim czasie. Wcześniej – 20 sierpnia do pożaru stogu słomy doszło w miejscowości Psarskie. Ogień zauważono w nocy, przed godziną 1. W działaniach udział brały zastępy z OSP Pniewy, OSP Psarskie i JRG Szamotuły.