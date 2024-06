Wakacje w mieście 2024. Od 1 lipca ruszają wakacje z SzOK-iem! Co zaplanowano na pierwszy tydzień?

Do stworzenia tegorocznego programu, zainspirował nas witraż zdobiący ośrodek. Program pokazuje, jak kolor, może stać się inspiracją do różnorodnych twórczych działań - przekazują organizatorzy. - Zapraszamy od poniedziałku do środy - stacjonarnie, w czwartki (z jednym piątkowym wyjątkiem) wycieczkowo.