Włamanie do przyczepy gastronomicznej w Pamiątkowie. Sprawcy złapani! Natalia Nowotna

Archiwum Ice Truck Plaża Pamiątkowo

Wieczorem, we wtorek 25 czerwca, na plaży w Pamiątkowie doszło do włamania do przyczepy gastronomicznej. Nieuważni sprawcy dali się jednak "złapać" na nagraniach z kamer monitoringu, co znacznie ułatwiło ich zatrzymanie.