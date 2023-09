Wybory 2023 - gdzie głosować w Szamotułach? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Sportowa 6, 64-500 Szamotuły numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Sportowa 6, 64-500 Szamotuły numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Adama Mickiewicza 9, 64-500 Szamotuły numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Wierzbowa 10, 64-500 Gałowo numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Rynek 16/17, 64-500 Szamotuły numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Szczuczyńska 5, 64-500 Szamotuły numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Szczuczyńska 3, 64-500 Szamotuły numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Szkolna 13, 64-514 Pamiątkowo numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Łąkowa 3, 64-551 Otorowo numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Szkolna 1, 64-500 Brodziszewo numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Hugona Kołłątaja 1, 64-500 Szamotuły numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Adama Mickiewicza 4, 64-500 Szamotuły numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Długa 28, 64-514 Przecław numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

adres: Kąsinowo 54, 64-500 Kąsinowo numer okręgu do Sejmu: 38 numer okręgu do Senatu: 89

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory 2023 - kiedy i w jakich godzinach będzie można głosować?

Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.