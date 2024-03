Wybory samorządowe 2024 - gdzie głosować w gm. Kaźmierz? Zobacz listę

Lokale wyborcze są w Polsce otwarte między godziną 7 rano a 21 wieczorem. Może także dojść do sytuacji, gdy czas otwarcia obwodowych komisji wyborczych będzie przedłużony. Takie decyzje są odpowiednio wcześniej ogłaszane.

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu

Publiczne Przedszkole w Gaju Wielkim

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu

Świetlica wiejska w Kiączynie

Świetlica wiejska w Radzynach

Świetlica wiejska w Sokolnikach Małych

Głosowanie korespondencyjne. Co trzeba wiedzieć?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Co zrobić, aby oddać ważny głos w wyborach samorządowych?

W wyniku wyborów samorządowych obywatele wyłaniają swoich przedstawicieli do rad miast, rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz prezydentów, burmistrzów miast i wójtów gmin. Aby oddać ważny głos należy spełnić kilka kryteriów. Należy zwrócić uwagę, czy każda z otrzymanych przez nas kart wyborczych posiada pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej oraz ma wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

W przypadku wyborów samorządowych otrzymamy 3 lub 4 karty do głosowania na kandydatów i kandydatki do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.