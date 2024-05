Zaczepia i napastuje kobiety w Szamotułach. Mieszkańcy wskazują podejrzanych

Przydałoby się zrobić w końcu z tym porządek! Przeżyłam sama taką sytuację w Szamotułach 3 lata temu, będąc jeszcze wtedy niepełnoletnia. Sytuacja niezwłocznie została zgłoszona na policję, zeznania, oględziny miejsca zdarzenia, miały być sprawdzone monitoringi. Od tego czasu słuch o sprawie zaginął. Dodam jeszcze, że mężczyzna nie odpuścił za pierwszym razem, plus rzucił w moją stronę groźby. Nikt sobie nie wyobraża jaka to jest trauma. Mam nadzieję, że w końcu ktoś zrobi z tym porządek zanim dojdzie do większej tragedii - komentuje jedna z mieszkanek.