Znamy już wyniki wyborów w większości gmin powiatu szamotulskiego

Miasto Obrzycko W najmniejszym samorządzie na terenie powiatu szamotulskiego, gdzie swoje głosy oddało w sumie 1438 osób z 1814 uprawnionych do głosowania ostatecznie wygrała Koalicja Obywatelska, zdobywając 473 głosy, co przełożyło się na 32,89% poparcia. Niewiele mniej, bo 461 wyborców zdecydowało się swoje głosy oddać na Prawo i Sprawiedliwość (32,06%), a 236 postawiło na Trzecią Drogę (16,41%). W Mieście Obrzycko czwartą siłą była Konfederacja – 120 głosów (8,43%), a dopiero na piątym miejscu uplasowała się Nowa Lewica – 112 głosów (7,79%)

Jeśli chodzi o poszczególnych kandydatów trzech najważniejszych partii politycznych, to w Kaźmierzu zdecydowanym zwycięzcą został Jakub Rutnicki. Pniewianin reprezentujący Koalicję Obywatelską zdobył 1635 głosów. Lider PiSu w tym regionie Krzysztof Czarnecki znalazł uznanie zaledwie wśród 346 mieszkańców, co dało mu trzecią pozycję na gminnej liście. Wyprzedził go drugi w gminie Krzysztof Paszyk z Trzeciej Drogi – 358 głosów.

Gmina Pniewy Bez zaskoczenia. Zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska, a to za sprawą mieszkańca Pniew Jakuba Rutnickiego, który zdecydowanie zwyciężył w gminie, w powiecie i w całym okręgu! Rutnicki w Pniewach zdobył 2422 głosy, a cała KO – 2611. Drugie miejsce w gminie Pniewy zajął Krzysztof Czarnecki – 604 głosy, a Prawo i Sprawiedliwość, które reprezentował – 1997 głosów. Trzecie miejsce, to Trzecia Droga – 1046 głosów. Najlepszy nie był jednak numer 1 na liście, a dopiero 11 – Marek Wendt, który zdobył 456 głosów. Dodajmy, że kandydat jest mieszkańcem Pniew.

Gmina Wronki Z 15 515 uprawnionych do głosowania, w gminie Wronki głosować poszło 11 888, a z nich 11 493 oddało ważne głosy. Aż 4999 na Koalicję Obywatelską, co stanowiło 43,50 procent. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość – 2688 złotych, a trzecie Trzecia Droga – 1891 głosów. Czwarte miejsce w gminie Wronki wywalczyła Nowa Lewica – 963, a piąte Konfederacja – 600.

Podobnie, jak we wszystkich innych gminach na terenie powiatu szamotulskiego zdobył Jakub Rutnicki – 3114. Drugi indywidualnie w gminie Wronki był Krzysztof Paszyk – 918, a trzecie Krzysztof Czarnecki – 769 głosów.

Akcja frekwencyjna w powiecie szamotulskim

Aby zachęcić do udziału w wyborach, zaproponowano kilka konkursów by zmobilizować mieszkańców do walki o głosy, ale i bonusy dla danych społeczności. W jaki sposób można było wygrać pieniądze?

Zorganizowano trzy inicjatywy.

● Konkurs "Bitwa o remizy" - w każdym powiecie, gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

● Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają 1 mln złotych. Środki te będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców w ramach np. Budżetu Obywatelskiego.

● Gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60% otrzymają:

250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;

250 tys. zł dla lokalnych klubów sportowych.