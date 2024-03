Zobacz komendy policji w Szamotułach. Dowiedz się, gdzie są w Twoim mieście

Komenda policji w Szamotułach - czym się zajmuje?

Policja to umundurowana służba, której główna funkcja to ochrona bezpieczeństwa wszystkich osób w naszym kraju. Funkcjonariusze komend miejskich czy też powiatowych zajmują się działalnością:

śledczą

prewencyjną

w zakresie spraw wewnętrznych

w zakresie ruchu drogowego

zwalczającą przestępczość

w zakresie techniki kryminalistycznej

Najbliżej zwykłego obywatela pozostaje działalność związana z prewencją oraz w zakresie ruchu drogowego. Codziennie widzisz na większości z ulic Szamotuł patrole, które pilnują porządku, a także kontrole drogowe, zapewniające bezpieczeństwo na drogach. W większości przypadków takie zadania przypisane są komisariatom, komendom miejskim policji, a także znajdującym się najniżej w policyjnej hierarchii posterunkom policji. Owa działalność ograniczona jest do powiatów, miast, mniejszych miejscowości.

Z rezultatami jednostki, która zwalcza przestępczość nie masz na co dzień do czynienia. Jest ona prawie niewidoczna dla większości osób, jednakże równie istotna. Takie sprawy są prowadzone przez funkcjonariuszy komend wojewódzkich, miejskich a także komisariatów i posterunków policji. Jest to zależne od zasięgu i skali sprawy.