Konferencja lidera listy Trzeciej Drogi Krzysztofa Hetmana w Szamotułach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego [ZDJĘCIA]

Kandydat do PE Krzysztof Hetman odwiedził Szamotuły

W środę, 29 maja, na Rynku w Szamotułach odbyła się konferencja kandydata do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, lidera listy Trzeciej Drogi.

Krzysztof Hetman w latach 2007–2010 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w latach 2010–2014 był marszałkiem województwa lubelskiego, wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł do Parlamentu Europejskiego VIII i IX kadencji, poseł na Sejm X kadencji. W latach 2023–2024 minister rozwoju i technologii w trzecim rządzie Donalda Tuska.

Podczas konferencji mówił o wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca i zachęcał do głosowania, podkreślając, jak ważna jest to kwesita. Zwrócił także uwagę na wiele innych kwestii, takich jak praca nad budżetem czy bezpieczeństwo.