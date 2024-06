Przegląd prasy z tygodnia 9.06.2024. Co działo się w Szamotułach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do niebezpiecznego wypadku doszło w sobotę o godzinie 15:28 w miejscowości Ocieszyn, niedaleko Obornik Wielkopolskich. Zderzyły się 4 pojazdy w tym samochód ciężarowy. W zdarzeniu brało udział 12 osób.

W sobotę, 8 czerwca, najmłodsi biegacze z Szamotuł i okolic stanęli do rywalizacji podczas biegu Smyki na Piątkę, odbywającego się w ramach 5. Szamotulskiej Nocnej Piątki. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Podejrzani o kradzieże sklepowe usłyszeli zarzuty! Para, która przyjechała do Szamotuł tylko po to, by dokonać kradzieży, nie uniknie konsekwencji za kradzieże zabawek, kosmetyków i alkoholu.

Przy Muzeum Zamku Górków w Szamotułach odbyły się dwa wyjątkowe wydarzenia, których motywem przewodnim był haft szamotulski. Jednym z nich był wernisaż wystawy prac szamotulskiego artysty Damiana Kłaczkiewicza, który był również okazją do zorganizowania warsztatów artystycznych dla młodzieży.

W czwartek, 6 czerwca o godzinie 17:50 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach zostali wezwani do miejscowości Nojewo w związku z wypadkiem drogowym. Okazało się, że pojazdem podróżowało również dziecko.