Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP Podrzewie

Dzięki dofinansowaniu, w 2024 roku do strażaków ochotników z całej Polski trafią aż 292 nowe pojazdy. W ramach tego programu do jednostek OSP trafią 55 ciężkich, 140 średnich oraz 83 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo, 14 jednostek otrzyma pojazdy innego rodzaju, co pozwoli na jeszcze bardziej efektywne i wszechstronne działania ratownicze.