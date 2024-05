Ucieczki, zaginięcia i wykorzystywanie nieletnich. Te tematy poruszono podczas spotkania z rodzicami i przedstawicielami placówek

Jeżeli dziecko pozostawiło list pożegnalny, w którym może sugerować chęć podjęcia próby samobójczej, to będzie to zupełnie inne działanie, niż jeżeli jest to po prostu brak powrotu do domu, gdy nie wiemy, co mogło się wydarzyć i dopiero musimy tę wiedzę zyskać - mówi Aneta Bańkowska, psycholog z Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. - Dlatego najważniejsze jest, by na samym początku ustalić, co się mogło wydarzyć.