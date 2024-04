Wybory Samorządowe 2024. Frekwencja do godziny 17 w ponownym głosowaniu w powiecie szamotulskim

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), frekwencja do godziny 12 w ponownym głosowaniu w powiecie szamotulskim wyniosła 12,93%, za to do godziny 17.00 - 35,13%. Największą aktywność wyborczą wykazano w gminie Ostroróg, gdzie frekwencja sięgnęła 41,29%. Natomiast najniższy odsetek wyborców odnotowano w gminie Szamotuły - 33,12%%

Frekwencja w ponownym głosowaniu, do godziny 17.00 w powiecie szamotulskim wynosiła: 35,13%

W gminie Szamotuły: 33,12%

W gminie Pniewy: 37,04%

W gminie Ostroróg: 41,29%

W gminie Obrzycko: 36,36%

Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania: 13 956

Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania: 39 726

Głosowanie trwa do godziny 21.00.